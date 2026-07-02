Borsa: Londra, apertura -0,28%

Milano 9:28
51.846 +0,47%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:28
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25.081 +0,16%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,28% a quota 10.449,28 dopo l'apertura.
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