Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 22-lug
10.717 0,00%
Francoforte 22-lug
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,12%

SSE a 3.859,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,12%
Indice SSE -0,12% a quota 3.859,69 all'apertura pomeridiana.
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