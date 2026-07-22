Milano 14:01
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,3%

SSE a 3.883,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,3%
Indice SSE +2,3% a quota 3.883,58 all'apertura pomeridiana.
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