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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,18%

SSE a 3.808,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,18%
Indice SSE +1,18% a quota 3.808,39 all'apertura pomeridiana.
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