Milano 12:15
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:15
10.457 -0,39%
Francoforte 12:16
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,71%

SSE a 3.887,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,71%
Indice SSE -2,71% a quota 3.887,92 all'apertura pomeridiana.
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