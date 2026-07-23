Forte interesse per RealReal
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Scende sul mercato il leader mondiale nella rivendita di beni di lusso, tra i componenti del Nasdaq 100, che, alla chiusura, soffre con un calo del 4,61%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, RealReal è da comprare ai prezzi attuali pari a 11,37 USD con stop loss individuato a quota 10,92 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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