Milano 12:15
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:15
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Francoforte 12:16
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Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,06%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.913,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,06%)
In forte ribasso l'indice della Borsa cinese che riporta una forte discesa del 2,06% a quota 3.913,79 in apertura.
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