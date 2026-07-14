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Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,06%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.913,79 punti
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Finanza
14 luglio 2026 - 03.38
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In forte ribasso l'indice della Borsa cinese che riporta una forte discesa del 2,06% a quota 3.913,79 in apertura.
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