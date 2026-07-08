Infracore debutterà sulla Borsa di Zurigo con una capitalizzazione di 826 milioni di franchi

(Teleborsa) - Infracore, società immobiliare svizzera specializzata in infrastrutture ospedaliere e sanitarie, debutterà domani 9 luglio sulla Borsa di Zurigo con una capitalizzazione di 826 milioni di franchi svizzeri (CHF), dopo aver prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a 54 CHF per azione.



L'offerta consiste in 3.703.703 nuove azioni e 505.500 azioni esistenti offerte dal maggiore azionista, MPT Switzerland Holdings, una controllata di Medical Properties Trust, attraverso l'esercizio parziale di un'opzione di aumento di capitale basata sull'interesse di investitori svizzeri e internazionali, con un'opzione di over-allotment fino a 420.920 azioni nominative esistenti offerte da MPT (fino al 10% dell'offerta base).



Infracore raccoglierà proventi lordi per circa 200 milioni di franchi svizzeri attraverso l'emissione di nuove azioni. La società intende utilizzare i proventi primari principalmente per finanziare il proprio portafoglio di operazioni di sale-and-leaseback, per finanziare il proprio portafoglio di progetti di sviluppo e per creare una struttura patrimoniale a supporto della propria strategia di crescita, nonché per rimborsare prestiti agli azionisti per circa 55,2 milioni di franchi svizzeri.



"Il forte interesse degli investitori conferma l'attrattiva del nostro modello di business e le nostre prospettive di crescita - ha commentato il CEO Eric Frey - Con un portafoglio di immobili sanitari di alta qualità e una solida posizione di mercato in Svizzera, siamo ben posizionati per continuare a implementare la nostra strategia di crescita e creare valore a lungo termine".



Si prevede che Infracore sarà inclusa nello Swiss Performance Index (SPI), nello SPI Extra e nell'indice immobiliare SXI Real Estate Shares Broad (REAL) a partire dal suo secondo giorno di negoziazione, ovvero il 10 luglio 2026.



Sulla base dell'offerta base di 4.209.203 azioni (senza l'esercizio dell'opzione di over-allotment), il flottante sarà pari al 27,5%. Si prevede che AEVIS VICTORIA e MPT deterranno rispettivamente il 22,6% e il 49,9% delle azioni, su base pro forma, dopo il completamento dell'IPO (in calo rispetto alle rispettive partecipazioni pre-IPO del 30% e del 70%). In caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment, il flottante aumenterà fino a un massimo di circa il 30,3% e la partecipazione pro forma di MPT si avvicinerà al 47,1%.

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