Forte interesse per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Scende sul mercato il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, che, alla chiusura, soffre con un calo del 3,49%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di International Paper suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 36,25 USD, con stop loss stimato in area 44,33 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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