Milano 12:29
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Dow Jones 22-lug
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Londra 12:29
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Francoforte: Infineon in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Infineon in forte discesa
In forte ribasso la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un -4,13%.
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