Forte interesse per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Chiusura negativa per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i titoli dell'indice S&P 100, con un ribasso dello 0,19%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 292,6 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 150,9 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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