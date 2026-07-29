L'azione Union Pacific è orientata al ribasso

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Giornata negativa per la compagnia ferroviaria statunitense , che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita dell'1,62% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 294,4 USD, con stop loss individuato a quota 150,9 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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