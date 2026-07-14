Attese positive per Union Pacific

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta positiva per la compagnia ferroviaria statunitense , tra i componenti dell' S&P 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,76%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Union Pacific ai prezzi attuali pari a 289,1 USD, con stop loss individuato in area 150,9 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```