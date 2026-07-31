BCE, a giugno salgono i tassi sui prestiti alle imprese, stabili quelli sui mutui

(Teleborsa) - A giugno l'indicatore composito del costo del denaro per i nuovi prestiti alle imprese è aumentato di 15 punti base al 3,79%. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (BCE). L'indicatore per i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di case è invece rimasto sostanzialmente invariato al 3,51%.



Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza concordata presso le società è aumentato di 17 punti base al 2,21%; il tasso di interesse per i depositi overnight presso le società è aumentato di 6 punti base allo 0,59%.



Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi a scadenza concordata presso le famiglie è aumentato di 13 punti base al 2,09%; il tasso di interesse per i depositi overnight presso le famiglie è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,28%.

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