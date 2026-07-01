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Borsa: Exploit per Shanghai (+1,67%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.094,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Shanghai (+1,67%)
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo dell'1,67%, a quota 4.094,4 in apertura.
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