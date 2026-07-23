International Flavors & Fragrances, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,05%.



La tendenza ad una settimana di International Flavors & Fragrances è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche attuali di International Flavors & Fragrances mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 71,38 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 74,72. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 70,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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