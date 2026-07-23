Iran: nuovi raid Usa, Houthi colpiscono petroliere

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti hanno lanciato alle 23.30 ora italiana di mercoledì una nuova ondata di attacchi contro l'Iran prendendo di mira target militari come chiesto dal commander-in-chief- Lo afferma il Us Central Command.



Missili statunitensi hanno colpito l'area intorno a un terminal passeggeri a Shalamcheh, città dell'Iran occidentale vicino al confine iracheno, secondo quanto riferito da un funzionario locale all'agenzia di stampa Mehr riportato da Al-Jazeera. Secondo quanto dichiarato dal vice governatore del Khuzestan, Valiollah Hayati, due persone sono rimaste uccise nell'attacco statunitense al confine di Shalamcheh. Lo scrivono i media iraniani. Undici le persone ferite. Secondo Al-Jazeera, che fa il punto dei raid, gli attacchi statunitensi di questa notte si sarebbero scagliati contro le province iraniane di Khuzestan, Hormozgan e Bushehr, nel sud dell'Iran.



Intanto, gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. "Le Forze Armate yemenite hanno condotto un'operazione militare di alto livello contro due petroliere saudite che avevano violato il blocco imposto dalle Forze Armate nel Mar Rosso. Una petroliera si chiamava 'Encelia' e l'altra 'Layla'. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni", ha dichiarato il portavoce militare degli Houthi secondo cui "gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato un vasto incendio su entrambe le navi".

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