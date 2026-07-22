Seduta tonica per i petroliferi in Italia ed Europa, Eni +2%

(Teleborsa) - Seduta tonica per le azioni del settore petrolifero con Eni
e Tenaris
, entrambe in rialzo del 2%, e Saipem
a +1,9%, tra le migliori del FTSE MIB
(+0,6%).
Le performance si registrano in scia alla corsa dell'oro nero che oggi estende i rialzi
, scambiando vicino ai massimi da inizio giugno, con i persistenti timori di nuove interruzioni dell'offerta dopo che le forze USA hanno colpito obiettivi militari iraniani per l'undicesima notte consecutiva, e alcune petroliere hanno invertito la rotta nel Mar Rosso a seguito degli avvertimenti della milizia Houthi sostenuta dall'Iran.
Il Brent
sale del 3,7% a 94,4 dollari al barile
, il massimo da oltre un mese, mentre il WTI
guadagna il 4% a 87,7 dollari
. Continua a salire anche il prezzo del gas: il TTF di Amsterdam
viaggia a 61,7 euro/MW
, con in rialzo del 3,4%.
Acquisti sui maggiori titoli del comparto anche nel resto dell'Europa con Totalenergies
(+2,4%) a Parigi, Equinor (+2,4%) a Oslo, complice pure un trimestre migliore delle attese, Bp
(+1,8%) a Londra, Shell
(+1,6%) ad Amsterdam, e Repsol
(+1,3%) a Madrid.