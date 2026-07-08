Il petrolio è in rialzo del 3% dopo i nuovi attacchi tra USA e Iran

(Teleborsa) - Il petrolio è in rialzo di oltre il 3% dopo che nelle scorse ore le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno colpito siti militari statunitensi in Bahrein e Kuwait, dopo che gli USA hanno lanciato un'ondata di attacchi militari contro l'Iran in risposta ad attacchi contro petroliere nello Stretto di Hormuz.



In particolare, il WTI (West Texas Intermediate) mostra un rialzo del 3,4% a quota 72,8 dollari al barile, mentre il Brent sale del 3,3% a 76,6 dollari la barile.



Lo US Central Command ha descritto gli attacchi come "una risposta immediata" agli ultimi attacchi di Teheran contro navi mercantili in transito nello stretto. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha detto invece che "l'era delle prepotenze e delle estorsioni è finita" e che "non porta da nessuna parte. Noi non ci arrendiamo."



Inoltre, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato il divieto di nuove vendite di petrolio iraniano, eliminando un incentivo fondamentale volto a spingere Teheran a rispettare l'accordo che prevede la riapertura dello stretto. Nel complesso, le azioni delle ultime ore hanno ulteriormente messo a dura prova l'accordo provvisorio firmato il 17 giugno e minacciato i negoziati volti a raggiungere una pace definitiva entro 60 giorni.



I nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran erano "assolutamente necessari", ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte. "Quando è in vigore un cessate il fuoco e l'Iran lo sta sostanzialmente violando, ritengo sia assolutamente fondamentale che gli Stati Uniti reagiscano con fermezza", ha detto stamattina Rutte ai giornalisti prima di un vertice dei leader della NATO ad Ankara.

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