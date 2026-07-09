Iran: nuovi attacchi Usa, Teheran avverte su Hormuz

(Teleborsa) - Resta alta la tensione
tra Stati Uniti e Iran.
"L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite"- Lo ha scritto in un post sul suo account X Mohammad Bagher Ghalibaf
presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. "Per essere chiari: provate, e ne pagherete le conseguenze".
"Non sprecate energie,
che affonderete ancora di più - aggiunge - lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane".
Le parole di Ghalibaf sono state riprese anche dall'agenzia iraniana Fars.
Non a caso. il traffico nello Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato.
Lo riferisce Al Jazeera citando Bloomberg news. Il blocco è la conseguenza diretta del secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi all'Iran.
Intanto, dopo che ieri aveva detto che il cessate il fuoco è finito, il presidente americano Donald Trump p
ochi minuti fa ha fatto sapere che l'Iran ha contattato gli Stati Uniti per raggiungere un accordo. "Hanno chiamato poco fa. Vogliono concludere un accordo a tutti i costi, ma non so se vale la pena farlo. Non so se lo rispetteranno. Questo è il problem
a", ha detto il presidente alla stampa sull'Air Force One". Riguardo agli attacchi lanciati dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) la scorsa notte contro l'Iran, Trump ha commentato: "Li abbiamo colpiti in modo molto duro, direi che li abbiamo colpiti venti volte a uno: ogni volta che ci colpiscono, noi li colpiamo venti volte... quando loro colpiscono, noi rispondiamo con ancora più forza".