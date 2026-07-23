Kent Walker (Google), il Digital Markets Act continua a danneggiare i prodotti

(Teleborsa) - "Questa attuazione del DMA continua a danneggiare i prodotti d'uso quotidiano
. Per adeguarci, siamo costretti a rimuovere funzionalità della Ricerca in tempo reale molto amate dagli europei - come i prezzi istantanei e la disponibilità dirette per hotel, voli e ristoranti - e a smantellare le protezioni di sicurezza attive su Google Play. Questa non è concorrenza leale
; è un degrado del prodotto guidato da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, a spese delle imprese e dei consumatori europei. La regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli
".
A dichiararlo è Kent Walker, President of Global Affairs, Google & Alphabet
, commentando la decisione della Commissione Europea di sanzionare Google con una maxi-multa da 890 milioni di euro per aver violato il Digital Markets Act
(DMA).
"Fin dalla nascita di Google" - si legge in una nota - "abbiamo sempre cercato modi per organizzare le informazioni in formati più utili e per rispondere alle esigenze degli utenti
. Per questo motivo, molto tempo fa abbiamo sviluppato funzionalità che mostrano più informazioni rispetto al semplice link blu: quando si cerca un volo, si desidera spesso vedere i prezzi o le disponibilità; se si cerca un ristorante, visualizzare una mappa può aiutare a trovare facilmente un locale nelle vicinanze. Questi formati sono ampiamente riconosciuti come utili per gli utenti e sono utilizzati nell'intero settore anche dai concorrenti".
"Nell'interesse di chiudere questa indagine, abbiamo lavorato intensamente per revisionare la nostra soluzione
in modo da rispondere alle preoccupazioni della Commissione Europea, mantenendo al contempo opportunità per tutti i soggetti interessati e garantendo agli utenti un'esperienza di Ricerca continua e utile".
"È innegabile che questi cambiamenti peggioreranno l'esperienza di Ricerca per gli utenti europei
rispetto al resto del mondo. Il carico normativo e l'incertezza causati dal DMA ritardano la capacità di lanciare nuovi prodotti e nuove funzionalità di IA, che spesso impiegano fino a un anno per arrivare nell'UE dopo il lancio nel resto del mondo, se mai vengono lanciati".