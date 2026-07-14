Svizzera, Antitrust apre inchiesta su Google per funzione di ricerca predefinita di Android

(Teleborsa) - La Commissione svizzera della concorrenza (COMCO) ha aperto un'inchiesta preliminare al fine di esaminare la rimozione della funzione "Choice Screen" da parte di Google sugli apparecchi Android in Svizzera.



La funzione "Choice Screen" permette agli utenti, al momento della configurazione iniziale di un nuovo apparecchio Android, di scegliere il loro motore di ricerca predefinito. Recentemente, Google ha rimosso tale funzionalità in Svizzera, che rimane però disponibile nello Spazio economico europeo (SEE). Il motore di ricerca Google Search viene quindi imposto in modo predefinito, senza che una schermata di scelta sia presentata al momento della prima configurazione del loro dispositivo.



"Nei mercati digitali, le impostazioni predefinite rivestono un ruolo determinante - si legge in una nota della COMCO - La funzione "Choice Screen" mira a ridurre gli effetti di vincolo legati alle impostazioni preconfigurate. La sua rimozione potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti di Google, nel momento in cui gli utenti configurano il loro dispositivo, rinforzando quindi le barriere iniziali".



Questa nuova pratica di Google "potrebbe avere un impatto sulle possibilità di concorrenza dei fornitori di motori di ricerca e, più in generale, di altri servizi digitali - sottolinea l'Autorità - Essa crea inoltre una differenza di trattamento tra gli utenti svizzeri e quelli del SEE, nonostante le implicazioni concorrenziali siano comparabili". L'inchiesta preliminare dovrà accertare se sussistono indizi di una restrizione illecita della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli. predefinite su altri dispositivi mobili.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

Condividi

```