Reddit potrebbe bloccare accesso a Google a propri contenuti per addestramento modelli AI

Tonfo del titolo in apertura di seduta

(Teleborsa) - Il titolo Reddit avvia la seduta di mercoledì al Nyse in forte ribasso, dopo essere sceso fino al 5,8% nel pre-market, in scia alla notizia secondo cui la piattaforma di social media starebbe valutando di impedire all'IA di Google di utilizzare i propri contenuti nell’addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Lo ha riferito il Wall Street Journal, aggiungendo che sono in corso le trattative per il rinnovo dell'accordo di licenza sui dati che sta per scadere.



L’accordo attuale, firmato nel 2024, avrebbe un valore di circa 60 milioni di dollari all’anno.







(Foto: Brett Jordan su Unsplash)

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