Codacons: "strapotere Google danneggia consumatori", Assoutenti: "sanzione UE, storica vittoria"

(Teleborsa) - "Più volte abbiamo sottolineato come lo strapotere di Google finisca per danneggiare non solo competitor e operatori, ma anche e soprattutto i consumatori finali
che utilizzano i servizi offerti dalla società. L'abuso di posizione dominante nel settore di web e app finisce infatti per alterare il mercato, controllando e limitando l’accesso di altri operatori e riducendo la concorrenza e le possibilità di scelta
per gli utenti che si avvalgono dei vari servizi offerti, come nel caso degli app store o dei motori di ricerca, divenuti nel tempo strumenti fondamentali per le scelte economiche dei consumatori".
E' quanto afferma il Codacons
commentando la maxi-multa da 890 milioni di euro inflitta al colosso di Mountain View
da parte della Commissione Europea per violazione del Digital Markets Act (Dma)
, aggiungendo che tale sanzione "appare particolarmente importante, perché conferma e punisce gli abusi commessi da Google obbligandola a modificare i propri comportamenti".
Posizione analoga per Assoutenti
, secondo cui questa sanzione "è una storica vittoria in favore dei consumatori europei
".
"Da anni gli acquisti dei cittadini sono sempre più spostati verso il web, e un numero crescente di utenti ricorre ai motori di ricerca per trovare le offerte più convenienti – spiega il presidente Gabriele Melluso
– Comportamenti che alterano i risultati di ricerca limitano la concorrenza creano danni miliardari ai consumatori
, perché influenzano le scelte d’acquisto modificando i comportamenti dei cittadini, con un evidente sviamento del mercato".
"Per tale motivo è importante monitorare attentamente l'operato
dei giganti del web e delle multinazionali dell’e-commerce, affinché sia sempre garantita trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori che scelgono di fare acquisti di beni e servizi online" – conclude Melluso.(Foto: © Ken Wolter/123RF)