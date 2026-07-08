Apple perde la battaglia legale con l'UE su stretta antitrust per App Store e iPhone

(Teleborsa) - Apple ha perso la battaglia legale che puntava a impedire che il suo App Store e il sistema operativo iPhone venissero colpiti in pieno dalla stretta antitrust europea nei confronti delle grandi aziende tecnologiche.



I giudici del Tribunale generale dell'UE nel Lussemburgo hanno infatti respinto quanto contestava il colosso di Cupertino, affermando che le autorità di regolamentazione hanno agito correttamente includendo i due servizi nell'ambito di applicazione delle norme.



La corte ha confermato "la qualifica di Apple come garante dell'accesso all'App Store e a iOS" e dichiara "inammissibili le azioni relative al servizio iMessage".



In risposta alla sentenza, un portavoce di Apple ha dichiarato che l'azienda ritiene che "il mandato della Digital Markets Act vada oltre ciò che è lecito e proporzionato, minacciando di compromettere decenni di tutele in materia di privacy e sicurezza".



Si ricorda che il Digital Markets Act (DMA) è la legge dell'UE volta a rendere i mercati del settore digitale più equi e concorrenziali. A tal fine, il DMA stabilisce una serie di criteri oggettivi chiaramente definiti per identificare i "gatekeeper".



Questi ultimi sono grandi piattaforme digitali che forniscono i cosiddetti servizi di piattaforma di base, come motori di ricerca online, app store e servizi di messaggistica e dovranno rispettare i "do" (ovvero gli obblighi) e i "don't" (ovvero i divieti) elencati nel DMA.



Si tratta di uno dei primi strumenti normativi volti a regolamentare in modo esaustivo il potere di controllo esercitato dalle maggiori aziende digitali. Esso integra, ma non modifica, le norme UE in materia di concorrenza, che continuano ad essere pienamente applicabili.

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