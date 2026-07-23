La BCE rivela finalisti del concorso per le nuove banconote, Lagarde: "espressione tangibile dell'Europa"

(Teleborsa) - La Banca centrale europea ha presentato oggi i disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie di banconote in euro e ha dato il via a un sondaggio, invitando i cittadini di tutta Europa a contribuire alla scelta finale.



"Le banconote in euro non sono un semplice mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa", ha dichiarato la presidente della BCE Christine Lagarde. "Coniugando bellezza e significato, rinsalderanno la nostra identità comune".



Sono pervenute oltre 1.200 candidature e una giuria indipendente composta da 21 esperti di discipline diverse ha preselezionato dieci proposte.



Ora, tutti i cittadini europei sono invitati a esprimere la propria opinione attraverso un sondaggio pubblico che resterà aperto fino al 21 settembre prossimo. Inoltre, sarà condotto un sondaggio parallelo da una società di ricerca indipendente presso un campione rappresentativo di cittadini dell’area euro.



Il Consiglio direttivo dovrebbe adottare la decisione finale sul disegno delle nuove banconote verso fine anno.



La proposta che verrà selezionata sarà poi ulteriormente sviluppata e testata prima di entrare in produzione con l'immissione in circolazione delle nuove banconote attesa nei prossimi anni. Le precedenti serie di banconote in euro manterranno il proprio valore e continueranno a circolare insieme alla nuova serie. Questa sarà la prima riprogettazione completa delle banconote in euro dopo la loro emissione nel 2002.



"La progettazione della nuova veste grafica delle banconote in euro si inquadra nell’azione a lungo termine dell'Eurosistema volta a garantire che il contante resti un mezzo di pagamento sicuro, efficiente e vicino ai cittadini e preservi il loro accesso alla moneta pubblica e la loro libertà di scegliere come pagare," ha dichiarato Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE.

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