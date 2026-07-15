Gucci annuncia la nomina di Tancredi Vitale a VP Gucci Racing

(Teleborsa) - Gucci è lieta di annunciare la nomina di Tancredi Vitale a VP Gucci Racing, a partire dal primo settembre. Vitale entra in Gucci dopo aver ricoperto il ruolo di Managing Director nel Venezia Football Club. Nel corso della sua carriera ha assunto ruoli di leadership presso alcuni dei più prestigiosi brand sportivi a livello mondiale, tra cui Kappa, Adidas Y-3 con Yohji Yamamoto, Nike e Jordan. Durante i suoi oltre tredici anni presso l’headquarter di Nike a Portland, ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione.



Nel suo nuovo ruolo, Vitale lavorerà a stretto contatto con Giovanni Perosino, che continuerà a guidare questa iniziativa strategica come SVP Gucci Racing, mantenendo al contempo le proprie responsabilità di SVP Marketing.



Gucci Racing, la cui prima espressione si è concretizzata nella partnership con Alpine Formula One Team, annunciata lo scorso maggio 2026, rappresenta una nuova piattaforma di business ed esperienziale al crocevia tra lusso, sport e cultura. Fondata su valori quali performance, precisione, disciplina ed eccellenza, riflette l’ambizione di Gucci di coinvolgere nuovi pubblici, rafforzare la propria rilevanza globale ed esplorare nuove forme di espressione per il brand.



Oltre alla Formula 1, Gucci Racing si configura come una piattaforma destinata a estendersi a diversi territori sportivi, tra cui il tennis, gli sport invernali, l’equitazione e altri, creando nuove opportunità per rafforzare il coinvolgimento dei clienti, elevare l’esperienza loro offerta e sostenere la crescita del business.



L’esperienza internazionale di Vitale, la sua visione strategica e la profonda conoscenza dell’industria sportiva saranno fondamentali per lo sviluppo di questa nuova area di business e per valorizzare appieno il potenziale di Gucci Racing come piattaforma globale.

Condividi

```