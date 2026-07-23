Eurozona, Lagarde: sempre pronti ad accogliere nuovi membri, ma ci vuole un po' di tempo

(Teleborsa) - "La Bulgaria sta vivendo un periodo di prezzi elevati
. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che alcuni prezzi, rimasti invariati per un certo periodo, sono ora tornati a salire sul mercato. Non è una situazione del tutto insolita. Ci sono sempre divergenze tra gli Stati membri
e credo che ciò che conta sia l'impegno della Bulgaria a rispettare le norme in materia di finanza pubblica e a garantire che l'inflazione ritorni a livelli più accettabili, soprattutto per la popolazione bulgara". Lo ha detto Christine Lagarde
, presidente della Banca centrale europea (BCE), nella conferenza stampa
che ha seguito la decisione di lasciare i tassi di interesse invariati.
"Monitoriamo attentamente l'intera Eurozona e siamo attenti alle divergenze
, e questa è chiaramente una di quelle al momento", ha aggiunto.
"Per quanto riguarda l'allargamento, non è un argomento che spetta a noi decidere
- ha detto Lagarde - Ci limitiamo a fornire il nostro parere, in particolare in relazione all'inflazione. La questione è di competenza del Consiglio europeo e della Commissione. Come sapete, la Bulgaria ha seguito con successo questo processo. Siamo sempre pronti ad accogliere nuovi membri
, a condizione che soddisfino i requisiti, rispettino i criteri e che le conclusioni sulla convergenza siano positive. Vedremo, come sapete ci vuole sempre un po' di tempo, ma tutta l'Unione Europea, ad eccezione di un Paese, dovrebbe aderire nella nostra area".