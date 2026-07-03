Milano 17:35
52.819 +0,75%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 17:35
10.679 +0,25%
Francoforte 17:35
25.779 +0,78%

Lagarde (BCE) all'Ecofin settimana prossima al posto del vice Vujcic

Finanza
Lagarde (BCE) all'Ecofin settimana prossima al posto del vice Vujcic
(Teleborsa) - La presidente della BCE, Christine Lagarde, sarà presente la prossima settimana a Bruxelles alla riunioni dei ministri delle Finanze dell’Unione europea, al posto del vicepresidente dell’istituto, Boris Vujcic.

Secondo l’agenda dell'Eurotower, Lagarde parteciperà sia all’Eurogruppo del 9 luglio sia all’Ecofin del giorno successivo. Una scelta che rompe la consuetudine: questi appuntamenti sono tradizionalmente seguiti dal numero due della banca. Vujcic, in carica da inizio giugno, ha finora preso parte a un solo Ecofin e venerdì sarà impegnato in una conferenza ad Atene.

La doppia presenza della presidente arriva in un momento politicamente sensibile, dopo che Lagarde non ha escluso la possibilità di lasciare anticipatamente il suo incarico per dedicarsi alla politica francese.
Condividi
```