Italia-Turchia: rafforzati i collegamenti aerei e il ruolo strategico di Fiumicino

(Teleborsa) - Rafforzare i collegamenti aerei tra Italia e Turchia, garantendo al tempo stesso la centralità strategica dell’aeroporto di Fiumicino e tutelando l’operatività dei vettori italiani. È questo uno dei principali risultati della missione istituzionale del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi a Istanbul, dove si è svolta, insieme a Enac, una serie di incontri con le autorità turche e con i vertici di Turkish Airlines.



Nel corso del confronto è stato avviato un dialogo costruttivo per sviluppare nuove opportunità di connettività tra i due Paesi, nell’ottica di favorire la crescita dei flussi turistici, commerciali e imprenditoriali, salvaguardando al contempo il ruolo dell’hub intercontinentale di Roma Fiumicino quale porta d’accesso privilegiata verso l’Italia e l’Europa. La crescita della connettività deve rappresentare un’opportunità reciproca e non un elemento di squilibrio.



La missione ha confermato il forte impegno del Mit nel rafforzare le relazioni con uno dei partner strategici dell’area euro-mediterranea. Al V Maritime Summit e negli incontri bilaterali, Rixi ha ribadito la strategia italiana di sviluppo della logistica e dei trasporti, illustrando il piano di investimenti del Governo per oltre 200 miliardi di euro destinato a consolidare il ruolo dell’Italia come piattaforma logistica tra Europa, Africa e Medio Oriente.



Particolare attenzione è stata dedicata anche al rafforzamento dei corridoi logistici, della cooperazione marittima e delle opportunità per le imprese italiane nei grandi progetti infrastrutturali turchi, con l’obiettivo di incrementare i traffici verso i porti italiani e consolidare la presenza del sistema industriale nazionale in un mercato considerato strategico per gli equilibri commerciali tra Europa e Asia.

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