Londra: scambi negativi per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Retrocede il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , con un ribasso del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di Coca Cola HBC è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, il distributore dei prodotti Coca Cola è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,3 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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