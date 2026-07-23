Londra: scambi negativi per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Retrocede il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, con un ribasso del 2,21%.
La tendenza ad una settimana di Coca Cola HBC è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il distributore dei prodotti Coca Cola è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,3 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```