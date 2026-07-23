New York: accelera Roper Technologies

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda nordamericana specializzata in software industriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Roper Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Roper Technologies rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Roper Technologies si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 358,5 USD. Prima resistenza a 372,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 349,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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