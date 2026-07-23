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New York: exploit di Roper Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di Roper Technologies
Protagonista l'azienda nordamericana specializzata in software industriale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,08%.
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