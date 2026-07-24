In rosso Wall Street

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, sotto pressione per la corsa del prezzo del petrolio e per i rinnovati timori sulla redditività dei massicci investimenti in intelligenza artificiale. In flessione dello 0,97% il Dow Jones ; sulla stessa linea, vendite diffuse sull' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.408 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-1,87%); con analoga direzione, depresso l' S&P 100 (-1,64%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni industriali (+1,77%), sanitario (+1,29%) e energia (+0,56%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-5,20%), beni di consumo secondari (-5,12%) e beni di consumo per l'ufficio (-1,14%) sono stati tra i più venduti.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Honeywell International (+5,55%), Merck (+2,36%), Amgen (+1,48%) e Johnson & Johnson (+1,42%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amazon , che ha archiviato la seduta a -4,57%.



Sotto pressione Salesforce , con un forte ribasso del 3,72%.



Soffre Walt Disney , che evidenzia una perdita del 3,17%.



Preda dei venditori Sherwin Williams , con un decremento del 2,93%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano CSX (+5,77%), Honeywell International (+5,55%), Roper Technologies (+5,47%) e Micron Technology (+3,21%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tesla Motors , che ha terminato le contrattazioni a -14,64%.



Sessione nera per T-Mobile US , che lascia sul tappeto una perdita del 10,66%.



In perdita Alphabet , che scende del 7,13%.



Pesante Alphabet , che segna una discesa di ben -6,89 punti percentuali.

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