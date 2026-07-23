New York: in acquisto United Rentals

(Teleborsa) - Protagonista la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,08%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Rentals rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di United Rentals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.116,5 USD. Prima resistenza a 1.201. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.062,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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