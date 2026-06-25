A New York, forte ascesa per United Rentals

(Teleborsa) - Protagonista la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,96%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Rentals rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di United Rentals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.156,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.104,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.207,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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