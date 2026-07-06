Lockheed Martin in pole position per acquisire l'azienda di difesa navale Ultra Maritime

Operazione da 3,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il colosso della difesa Lockheed Martin sarebbe in testa alla corsa per l'acquisizione del gruppo di difesa navale Ultra Maritime. Lo ha riferito CNBC.



L'accordo per l'acquisizione di Ultra si aggirerebbe intorno ai 3,5 miliardi di dollari.



Ultra è di proprietà della società di private equity Advent International ed è specializzata in tecnologie antisommergibile. L'azienda produce sistemi radar e di guerra elettronica, nonché contromisure contro i siluri.



Un articolo del Financial Times della scorsa settimana affermava che le trattative erano ancora in corso e che un accordo potrebbe essere annunciato già questa settimana.

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