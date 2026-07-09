Goldman Sachs si aggiudica contratti di gestione patrimoniale per 70 miliardi con Verizon e Lockheed Martin

(Teleborsa) - Goldman Sachs si è aggiudicata contratti per la gestione di un patrimonio previdenziale complessivo di 70 miliardi di dollari per Verizon Communications e Lockheed Martin .



I mandati includono circa 30 miliardi di dollari in fondi pensione per Verizon e Lockheed Martin e 40 miliardi di dollari in fondi pensione a contribuzione definita di Verizon, secondo Goldman Sachs.



Queste operazioni sottolineano come alcune delle più grandi aziende americane stiano sempre più delegando la gestione dei patrimoni previdenziali a società esterne come Goldman Sachs, man mano che i portafogli diventano più complessi e richiedono competenze nei mercati pubblici e privati.

Condividi

```