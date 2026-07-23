Lockheed Martin alza la previsione sul fatturato 2026 in scia all'aumento delle spese militari, titolo +11%

(Teleborsa) - Lockheed Martin ha archiviato un secondo trimestre 2026 oltre le attese con un fatturato di 20,1 miliardi di dollari rispetto ai 18,2 miliardi del secondo trimestre 2025.



L'utile netto è stato pari a 1,8 miliardi di dollari, pari a 7,94 dollari per azione, rispetto ai 342 milioni di dollari (1,46 dollari per azione), inclusivi di 1,6 miliardi di perdite programmate e 169 milioni di dollari di altri oneri, del corrispondente periodo dello scorso anno.



Il flusso di cassa operativo si è attestato a 3,2 miliardi rispetto ai 201 milioni di dollari del secondo trimestre 2025 mentre il free cash flow è stato pari a 2,9 miliardi rispetto ai precedenti -150 milioni.



Inoltre, la società ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per l'intero anno in scia all'incremento della spese per la difesa alimentate dalle tensioni geopolitiche globale.



Pertanto, Lockheed Martin prevede ora un fatturato netto fino a 81,75 miliardi di dollari nel 2026, rispetto alla precedente stima di 80 miliardi.



In scia ai conti e alle attese, il titolo guadagna oltre l'11% a Wall Street.

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