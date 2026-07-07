Lockheed Martin e Rheinmetall produrranno sistemi missilistici ATACMS in Germania

(Teleborsa) - La statunitense Lockheed Martin e la tedesca Rheinmetall hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) volto a rispondere all'immediata esigenza di munizioni prodotte localmente in Europa. Con il supporto dei governi degli Stati Uniti e della Germania, le due aziende fanno un passo avanti verso la creazione di una joint venture per la realizzazione del primo centro di eccellenza europeo per la produzione, l'integrazione e la distribuzione di sistemi missilistici ATACMS alle forze NATO e alleate europee. L'annuncio è arrivato durante il Forum sull'industria della difesa del Vertice NATO ad Ankara (Turchia).



"Portare la coproduzione dell'ATACMS in Germania è un segnale forte per l'industria della difesa europea e per la resilienza a lungo termine della NATO - ha dichiarato Dennis Goege, CEO per l'Europa di Lockheed Martin - Questa partnership combina la comprovata tecnologia statunitense con la forza produttiva europea, creando valore industriale in Germania e ampliando al contempo la capacità di cui gli alleati hanno bisogno per soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza".



"Con l'avvio della produzione dell'ATACMS presso lo stabilimento Rheinmetall di Unterluess, creiamo nuove capacità per la Germania e l'Europa, garantendo le forniture ai nostri clienti e rafforzando la nostra autonomia in materia di politica di difesa", ha detto Armin Papperger, CEO di Rheinmetall.



Lo stabilimento Rheinmetall di Unterluess è uno dei siti più importanti dell'azienda. Vi lavorano circa 4.000 dipendenti. Le sue competenze principali includono la produzione di sistemi d'arma e munizioni, nonché lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di veicoli cingolati. Inoltre, Unterluess è il più grande poligono di tiro privato in Europa. L'anno scorso è entrato in funzione il "Werk Niedersachsen", uno degli impianti di produzione di munizioni per artiglieria più moderni. Un impianto per la produzione di motori a razzo è in fase di completamento. L'inizio della produzione di motori a razzo e componenti per missili guidati è previsto già per il 2027.

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