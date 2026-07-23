New York: performance negativa per Amazon

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso dell'e-commerce , che presenta una flessione del 3,56% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Amazon rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 237,8 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 235,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 234.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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