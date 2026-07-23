STMicroelectronics prevede ricavi superiori a 1 miliardo di dollari nel 2026 grazie a data center per l’IA

(Teleborsa) - STMicroelectronics (ST), leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi netti pari a 3,49 miliardi di dollari in crescita del 26%, un margine lordo del 34,8%, un utile operativo di 187 milioni di dollari e un utile netto di 222 milioni di dollari, pari a 0,24 dollari per azione diluita.



Jean-Marc Chery, Presidente e Ceo di ST, ha spiegato che "i ricavi netti del secondo trimestre sono stati superiori al valore intermedio delle nostre previsioni sulle attività, trainati dai maggiori ricavi in CECP (Communication Equipment and Computer Peripherals) e

Automotive. Il margine lordo è stato in linea con il valore intermedio delle nostre previsioni sulle attività".



Su base annua, "in termini non U.S. GAAP, il margine lordo è stato del 35,2%, il margine operativo è stato del 7,7% e l’utile netto è ammontato a 291 milioni di dollari" ha precisato Chery.



“Nel corso del trimestre la domanda è ulteriormente aumentata, - ha fatto notare l'Ad - con prenotazioni di ordini sostenute in tutti i mercati finali. Abbiamo osservato una maggiore visibilità e segnali di offerta limitata in diverse categorie di prodotto. I magazzini della distribuzione sono ora al di sotto del nostro obiettivo standard".



Per il terzo trimestre, ha aggiunto Chery, "ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti 3,70 miliardi di dollari, corrispondenti a un aumento di circa il 6,2% rispetto al trimestre precedente e di circa il 16,2% anno su anno. Il margine lordo è atteso intorno al 37,0, compresi circa 70 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva".



ST, poi, prevede "un’accelerazione della crescita dei ricavi nel quarto trimestre, dovuta principalmente ai programmi già in corso con nostri clienti nei data center per l'IA e nelle comunicazioni satellitari LEO". Per l'ultimo trimestre dell'anno l'azienda stima "ricavi superiori a 4 miliardi di dollari, corrispondenti ad una crescita nel secondo semestre rispetto al primo semestre superiore alla nostra normale stagionalità del 15%".



"Grazie a una domanda dei data center per l’IA che continua ad essere sostenuta, spostiamo verso l’alto la nostra ambizione relativamente ai ricavi per data center.", sottolinea il Ceo che prevede ora "ricavi superiori a 1 miliardo di dollari nel 2026 e, assumendo che la dinamica attuale continui e considerando gli impegni che abbiamo attualmente, nel 2027 potrebbero superare nettamente i 2 miliardi di dollari". Il tutto, conclude, "conferma la solida posizione di ST all’interno dell’evoluzione dei data center per l’IA".

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