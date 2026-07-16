TSMC, utile netto nel secondo trimestre vola a 22,3 miliardi di dollari (+77%)

(Teleborsa) - TSMC ha riportato ricavi consolidati per 1.270,38 miliardi di dollari taiwanesi (40,20 miliardi di dollari USA), utile netto per 706,56 miliardi di NT$ (circa 22,3 miliardi di dollari USA) e utile per azione diluito di 27,25 NT$ (4,31 dollari per unità ADR) nel secondo trimestre chiuso il 30 giugno 2026. Su base annua, i ricavi sono cresciuti del 36,0%, mentre utile netto ed EPS diluito sono entrambi saliti del 77,4%. Rispetto al primo trimestre 2026, i risultati rappresentano un aumento del 12,0% nei ricavi e del 23,4% nell'utile netto. In dollari USA, i ricavi trimestrali sono cresciuti del 33,7% su base annua e del 12,0% su base trimestrale.



Il margine lordo si è attestato al 67,7%, quello operativo al 60,3% e il margine di profitto netto al 55,6%. Nel dettaglio delle tecnologie, le spedizioni a 2 nanometri hanno rappresentato il 3% dei ricavi totali da wafer, quelle a 3 nanometri il 30%, a 5 nanometri il 33% e a 7 nanometri l'11%; le tecnologie avanzate, definite come 7 nanometri e superiori, hanno rappresentato il 77% dei ricavi totali da wafer.



"La nostra attività nel secondo trimestre è stata sostenuta da una forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia", ha dichiarato Wendell Huang, Senior VP e CFO di TSMC. "Nel terzo trimestre 2026, ci aspettiamo che il nostro business sia sostenuto dalla continua forte domanda per le nostre tecnologie di processo leader, incluso il forte ramp-up della nostra tecnologia a 2 nanometri."



Sulla base dell'attuale outlook aziendale, il management prevede per il terzo trimestre 2026 ricavi compresi tra 44,6 e 45,8 miliardi di dollari USA, con un margine lordo tra il 65% e il 67% e un margine operativo tra il 56% e il 58%, sulla base di un'ipotesi di cambio di 32 NT$ per dollaro USA.

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