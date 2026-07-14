BP, svalutazione da 1 miliardo di dollari per settore gas ed energie a basse emissioni

(Teleborsa) - BP , colosso energetico britannico, prevede che la produzione upstream nel secondo trimestre si attesti tra 2.170 e 2.220 mboe/giorno (1° trimestre 2026: 2.339 mboe/giorno), a causa della manutenzione stagionale, prevalentemente nel Golfo del Messico, e degli effetti delle interruzioni in Medio Oriente.



Nello specifico, la produzione di gas ed energie a basse emissioni di carbonio dovrebbe attestarsi tra 750 e 770 mboe/giorno (1° trimestre 2026: 798 mboe/giorno), mentre la produzione e le attività petrolifere dovrebbero raggiungere un valore compreso tra 1.420 e 1.450 mboe/giorno (1° trimestre 2026: 1.541 mboe/giorno).



Per quanto riguarda il segmento gas ed energie a basse emissioni di carbonio, BP prevede che i ricavi, rispetto al trimestre precedente, avranno un impatto compreso tra +0,5 e 0,7 miliardi di dollari. Tale impatto include i ritardi di prezzo e le variazioni dei prezzi di riferimento del gas naturale al di fuori dell'Henry Hub. Si prevede che i risultati relativi al marketing e al trading del gas rimarranno sostanzialmente invariati rispetto al primo trimestre.



Nel segmento produzione e operazioni petrolifere, BP prevede che i ricavi, rispetto al trimestre precedente, avranno un impatto compreso tra +1,8 e 2,1 miliardi di dollari, includendo l'impatto dei ritardi di prezzo sulla produzione nel Golfo del Messico e negli Emirati Arabi Uniti. Si prevede che le svalutazioni relative all'esplorazione si attestino intorno a -0,5 miliardi di dollari in questo trimestre, riflettendo principalmente l'impatto della vendita di Bay du Nord in Canada.



BP prevede che i risultati del secondo trimestre includano rettifiche al netto delle imposte relative a svalutazioni per circa 1 miliardo di dollari. Tali oneri sono principalmente attribuibili alle attività di transizione nel segmento del gas e delle energie a basse emissioni di carbonio e sono esclusi dall'underlying replacement cost profit.



I risultati completi del gruppo per il secondo trimestre del 2026 saranno pubblicati il ??4 agosto 2026.

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