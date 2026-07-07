DeepSeek sfida Nvidia: il chip AI proprietario che mette alla prova la leadership dei semiconduttori

(Teleborsa) - La startup cinese DeepSeek starebbe sviluppando un proprio chip per l’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato da Reuters citando fonti vicine al dossier. Il progetto potrebbe ridurre la dipendenza dell’azienda dai semiconduttori forniti da Nvidia e Huawei, mettendo sotto pressione il ruolo dominante dei principali produttori globali nel mercato dell’AI.



L’iniziativa si inserisce nella strategia della Cina per rafforzare la propria autonomia tecnologica nel settore dei chip avanzati, in un contesto segnato dalle restrizioni statunitensi sulle esportazioni di semiconduttori. La possibilità che nuovi operatori sviluppino soluzioni proprietarie alimenta i timori degli investitori sulla sostenibilità del vantaggio competitivo costruito finora da Nvidia e dagli altri leader del comparto.



La notizia ha contribuito alla debolezza dei titoli dei semiconduttori, con il mercato sempre più attento ai possibili cambiamenti negli equilibri della filiera dell’intelligenza artificiale.

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