Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Giornata decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra che ha chiuso la seduta in rialzo a 100,72.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 104,94. Rischio di discesa fino a 92,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 117,58.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)