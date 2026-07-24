Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Chiusura in rosso per il Dow Jones 30, che termina la seduta segnando un calo dello 0,97%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.540,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.053,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.369,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)