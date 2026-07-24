Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Chiusura in rosso per il Dow Jones 30, che termina la seduta segnando un calo dello 0,97%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.540,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.053,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.369,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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