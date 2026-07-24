Banca d'Italia: per FMI sistema finanziario italiano si conferma "solido e resiliente"

(Teleborsa) - La Banca d'Italia
ha comunicato che il Fondo Monetario Internazionale
ha concluso il Financial Sector Assessment Program (FSAP) sull'Italia, avviato nel 2025, pubblicando il rapporto finale sulla stabilità del sistema finanziario
(FSSA). Secondo le conclusioni del Fondo, il sistema finanziario italiano
"si conferma solido e resiliente" e ha dimostrato negli ultimi anni di saper affrontare efficacemente un contesto macrofinanziario e geopolitico particolarmente complesso.
Bankitalia ha evidenziato come il rapporto abbia riconosciuto il contributo degli adeguati livelli di capitale
e liquidità
del sistema bancario
, il miglioramento della qualità degli attivi e il rafforzamento della redditività
degli intermediari, evidenziando i progressi compiuti dalle autorità italiane rispetto al precedente esercizio del 2020: il rafforzamento delle pratiche di vigilanza, i miglioramenti nel quadro macroprudenziale e di gestione delle crisi, la riduzione dei crediti deteriorati e il rafforzamento della resilienza complessiva del sistema.
L'Istituto di via Nazionale ha inoltre sottolineato come il rapporto abbia approfondito i principali rischi emergenti
per la stabilità finanziaria
, incluse le tensioni geopolitiche, i cambiamenti climatici, le minacce cyber e le interconnessioni tra banche e intermediari finanziari non bancari, oltre al ruolo delle infrastrutture dei mercati finanziari.