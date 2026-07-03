Unipol, Morningstar DBRS conferma rating "A (high)" con trend stabile

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha confermato il rating "A (high)" con trend stabile su Unipol , big italiano delle assicurazioni. La valutazione riflette la solida posizione di mercato della società in Italia, supportata dall'ampia rete distributiva. La forte presenza sul mercato e l'eccellente gestione operativa di Unipol hanno contribuito a una costante generazione di premi sia nel ramo danni che nel ramo vita negli ultimi anni. La capitalizzazione è supportata dal solido coefficiente Solvency II e da livelli adeguati di leva finanziaria, sebbene si preveda una sua diminuzione nel tempo. I rating tengono conto anche del fatto che le attività della società rimangono concentrate in Italia e che il suo profilo di rischio è influenzato dalla pur consistente, seppur decrescente, esposizione a obbligazioni societarie e di altro tipo con rating BBB, nonché a titoli di Stato italiani.



La conferma dei rating considera inoltre la recente proposta di acquisizione di una parte di Banca Monte dei Paschi di Siena . In caso di successo, la banca target verrebbe successivamente fusa con BPER Banca . Morningstar DBRS considera questa potenziale operazione positiva per Unipol, in quanto rafforzerebbe la sua capacità distributiva e la diversificazione degli utili; tuttavia, è prematuro valutare appieno l'impatto dell'operazione, che comporterà anche il consolidamento integrale dell'entità risultante dalla fusione nel bilancio di Unipol. Si prevede che la transazione si concluderà entro la fine del 2027.



Il rating FSR di Unipol è superiore di due notch rispetto al rating a lungo termine dell'Italia e rientra nel differenziale di quattro notch consentito dalla metodologia per la valutazione delle compagnie assicurative di Morningstar DBRS. Tale differenziale riflette l'opinione di Morningstar DBRS secondo cui, data la solida redditività, Unipol è in grado di pagare i sinistri assicurativi anche in caso di difficoltà finanziarie dello Stato. In caso di indebolimento del debito sovrano, è probabile che i premi assicurativi continuino a essere generati, garantendo un flusso di cassa stabile e consentendo alla società di far fronte ai propri obblighi in materia di sinistri.

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