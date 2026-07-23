Dolomiti Energia, Fitch conferma rating "BBB+" con outlook stabile dopo aggiornamento piano

(Teleborsa) - Fitch ha confermato il rating a lungo termine a "BBB+" e l'outlook "stabile" su Dolomiti Energia, a seguito dell’aggiornamento del piano strategico al 2030. La conferma del rating riflette la solidità finanziaria e la qualità del merito creditizio del gruppo e conferma il solido posizionamento in Italia come uno dei principali operatori nel settore energetico con un’ampia diversificazione delle attività.



Fitch individua nel modello industriale integrato e diversificato di Dolomiti Energia uno dei principali elementi a sostegno del profilo creditizio. In particolare, il report sottolinea come l’integrazione tra produzione di energia, attività commerciali e business regolati contribuisca alla stabilità e alla prevedibilità dei flussi di cassa, mitigando l’esposizione alla volatilità dei mercati energetici.



"Accogliamo positivamente e con soddisfazione la conferma del giudizio BBB+ dell’agenzia di rating Fitch - dichiara l'AD Stefano Granella - che rappresenta un importante riscontro della validità del nostro Piano aggiornato e della capacità del gruppo di perseguire i propri obiettivi strategici mantenendo un profilo finanziario equilibrato. Continueremo a operare con disciplina finanziaria e attenzione alla creazione di valore per tutti gli stakeholder".

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